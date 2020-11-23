В Зареченском микрорайоне Орла в январе начнется строительство школы

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле появится новая школа. В 2021 году, по планам уже в январе, начнется строительство учебного учреждения на улице Зеленина.

Школа в новом и активно развивающемся микрорайоне станет самой большой в городе и будет рассчитана на 1225 учеников. Возведение здания и обустройство территории займет два года, по планам сдача объекта предусмотрена на ноябрь 2022 года. По проекту, будет построено два корпуса, отдельный для начальной и отдельный для старшей школы, один высотой в 4, другой в 5 этажей. В каждом будет спортзал, проектом предусмотрена столовая на 600 человек и актовый зал. На территории оборудуют спортобъекты: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную площадку. Отопление - от собственной котельной.

- Школа будет построена по образу и подобию центра образования в Брянске. Он, к слову, уже успешно функционирует — 1 сентября 2020 года принял первых воспитанников, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Кто займется строительством объекта, пока не известно, подрядчика выберут 30 ноября. Работа будет вестись в рамках нацпроекта "Образование".