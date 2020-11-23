Орловцев стал сильнее волновать вопрос трудоустройства

Жители Орловской области стали чаще звонить в службу занятости Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области стали чаще звонить в службу занятости. За прошедшие месяцы 2020-го специалисты горячих линий обработали больше 24 тысяч звонков, для сравнения в прошлом году таких звонков было чуть больше 9 тысяч.

Пик пришелся на август месяц, тогда телефонная линия буквально раскалилась: почти 3 000 звонков приняли специалисты колл-центра. Для сравнения, при обычной обстановке таких звонков бывает около 700.

- Звонившие в основном интересовались механизмом передачи заявления на портал, просили пошагово объяснить их действия при регистрации портале «Работа в России», интересовались сроками и размерами выплат, заказывали справки, интересовались работой для несовершеннолетних, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вместе с тем с сентября, когда стало фиксироваться снижение безработицы, сократилось и количество обращений.

- В сентябре зафиксировано 2318 звонков. В октябре поступило уже 2060 обращений по телефону. Ни один вопрос не остался без внимания, - поясняет пресс-служба.