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В Орле представлен проект преображения площади Жукова

Благоустройство предусматривает создание сквера и установку бюста маршала
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Проект благоустройства площади Жукова

Проект благоустройства площади Жукова

В Орле представлен проект преображения площади маршала Жукова. Благоустройство предусматривает создание сквера и установку бюста Героя Советского Союза.

О проект рассказали в мэрии Орла. Вдоль улицы Тургенева предполагается разбить сквер, в котором и будет установлена скульптура высотой 3,7 метра, сам бюст при этом высотой 1,3 метра. Территорию сквера выложат плиткой, установят лавочки, освещение, предусмотрено и озеленение. Остальная территория станет парковкой.

Бюст маршала Жукова уже готов

Бюст маршала Жукова уже готов

Найдется ли при этом место для ярмарки выходного дня не сообщается.

Жителей города просят высказать свое мнение и пожелания по благоустройству общественного пространства. Сделать это можно в официальных сетевых аккаунтах горадминистрации: Вконтакте, Фейсбуке или Инстаграме.

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