В Орле представлен проект преображения площади Жукова

Проект благоустройства площади Жукова

В Орле представлен проект преображения площади маршала Жукова. Благоустройство предусматривает создание сквера и установку бюста Героя Советского Союза.

О проект рассказали в мэрии Орла. Вдоль улицы Тургенева предполагается разбить сквер, в котором и будет установлена скульптура высотой 3,7 метра, сам бюст при этом высотой 1,3 метра. Территорию сквера выложат плиткой, установят лавочки, освещение, предусмотрено и озеленение. Остальная территория станет парковкой.

Бюст маршала Жукова уже готов

Найдется ли при этом место для ярмарки выходного дня не сообщается.

Жителей города просят высказать свое мнение и пожелания по благоустройству общественного пространства. Сделать это можно в официальных сетевых аккаунтах горадминистрации: Вконтакте, Фейсбуке или Инстаграме.