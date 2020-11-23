В Орловской области в аварии с опрокидыванием «ВАЗа» пострадал мужчина. Фото региональной Госавтоинспекции

В субботу, 21 ноября, на 38 километре автодороги «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы» произошло ДТП. Лихач на «ВАЗ 217030» превысил скорость и не справился с управлением.

Инцидент произошел в 23:40 ночи. Отечественную легковушку занесло в кювет по ходу движения, где затем она опрокинулась.

- 36-летний водитель получил телесные повреждения. С телесными повреждениями он доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.