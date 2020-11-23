В Орловской области в металлическом вагончике сгорел мужчина. ФОТО: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 22 ноября, в селе Кунач Глазуновского района случился пожар. Огонь охватил металлический вагон.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую пожарно-спасательной службы в районе девяти часов утра. Придавшая на место бригада пожарных приступила к тушению огня. Через полчаса в вагончике было найдено тело 44-летнего мужчины.

- В результате пожара вагон выгорел на площади 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.