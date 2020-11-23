В Орле стартует Национальный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

В Орле стартует финал Национального чемпионата «Абилимпикс»

Сегодня, 23 ноября, в Орле на базе шести образовательных организации стартуют финальные соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Свои профессиональные качества продемонстрируют 18 студентов техникумов, колледжей, вузов и школ.

Из-за пандемии коронавируса в этом году чемпионат пройдет в дистанционно-очном формате. Участникам соревнований предстоит сразиться в 18 профессиональным компетенциям - парикмахерское искусство, поварское дело, веб-дизайн, психология, декоративное искусство и многое другое.

Итоги чемпионата станут известны 29 ноября.

- Мероприятие проводится в целях содействия развитию профессиональной инклюзии учащихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на рынке труда, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.