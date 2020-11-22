Фоторепортаж: как орловцы встретили первый снежный день

Сезон снежных боев открыт!
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне жители Орловской области смогли почувствовать приближение зимы. Весь день в субботу шел снег, такой долгожданный после аномально теплого «холодного» сезона в прошлом году. Соцсети сразу же заполонили фотографии и видео с заснеженных дворов.
Отличный день для кормления птиц!
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Первый снег в Орле встретили поэзией
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фотокорреспондент «Комсомолки» побывал на орловских улицах и запечатлел самые душевные моменты первого снежного дня.
Взрослые тоже могут побыть детьми с приходом первого снега
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На детских площадках и в парках уже появились родители с малышами, уверенно держащие в руках лопаточки. Хотя сделать любимых снеговиков в полный рост пока только мечта (снег едва припорошил газоны), юные скульпторы уже приступили к изготовлению мини-версий будущих изваяний. Да и взрослые не прочь присоединиться.
Детвора резвится
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Улицы Орла заснежило всего за пару часов
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Куда же без традиционной снежной битвы! В эти выходные состязание на меткость в городе не были редкостью. Особенно, в детском парке.
Куда же без снеговиков!
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
И еще снеговиков!
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
И очень эмоциональных снеговиков
Фото: Наталья Меркулова
Первый снег – как предвестие Нового года и повод помечтать о чем-то хорошем и просто подышать на свежем воздухе. Спешите, воскресенье еще порадует легким морозом и сохранит снег на орловских улицах, а вот с понедельника оттепель. Успейте зарядиться атмосферой и запечатлеть этот день на фотографиях!
Скоро город засияет новогодними гирляндами
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО