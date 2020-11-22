Фоторепортаж: как орловцы встретили первый снежный день

Сезон снежных боев открыт! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне жители Орловской области смогли почувствовать приближение зимы. Весь день в субботу шел снег, такой долгожданный после аномально теплого «холодного» сезона в прошлом году. Соцсети сразу же заполонили фотографии и видео с заснеженных дворов.

Отличный день для кормления птиц! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первый снег в Орле встретили поэзией Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фотокорреспондент «Комсомолки» побывал на орловских улицах и запечатлел самые душевные моменты первого снежного дня.

Взрослые тоже могут побыть детьми с приходом первого снега Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На детских площадках и в парках уже появились родители с малышами, уверенно держащие в руках лопаточки. Хотя сделать любимых снеговиков в полный рост пока только мечта (снег едва припорошил газоны), юные скульпторы уже приступили к изготовлению мини-версий будущих изваяний. Да и взрослые не прочь присоединиться.

Детвора резвится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Улицы Орла заснежило всего за пару часов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Куда же без традиционной снежной битвы! В эти выходные состязание на меткость в городе не были редкостью. Особенно, в детском парке.

Куда же без снеговиков! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И еще снеговиков! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И очень эмоциональных снеговиков Фото: Наталья Меркулова

Первый снег – как предвестие Нового года и повод помечтать о чем-то хорошем и просто подышать на свежем воздухе. Спешите, воскресенье еще порадует легким морозом и сохранит снег на орловских улицах, а вот с понедельника оттепель. Успейте зарядиться атмосферой и запечатлеть этот день на фотографиях!

Скоро город засияет новогодними гирляндами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО