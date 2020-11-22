Погода в Орле: на новой рабочей неделе грядет потепление и снег с дождем

Подробный прогноз погоды в Орле на 23-27 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя встретит жителей Орла и области потеплением и мокрым снегом с дождем. Минусовые температуры сохранятся только в ночное время. Публикуем полный прогноз погоды на 23-27 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник, 23 ноября, столбики термометров покажут днем +2 градуса, ночью -3 градуса. При этом западный ветер усилится до 6 м/с. День будет пасмурный с мокрым снегом, а временами и дождем. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Во вторник, 24 ноября, ситуация радикально не изменится. Днем температура воздуха по-прежнему +2 градуса, а вот ночью ноль. Ветер немного стихнет до 4 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст. Пасмурно, в течение дня ожидаются осадки.

В среду, 25 ноября, днем +1, ночью –2 градуса. Небо вновь будет затянуто тучами, днем небольшой снег с дождем. В темное время суток просто снег. Ветер западный 3 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В четверг, 26 ноября, ожидается облачная погода, но с прояснениями. Днем столбики термометров покажут +1 градус, ночью -4 градуса. В светлое время суток опять снег с дождем, ночь ясная морозная и без осадком. Ветер направление на южное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В пятницу, 27 ноября, день обойдется без снега и дождя. Юго-западный ветер усилится до 5 м/с. Атмосферное давление вернется к отметке 745 мм рт.ст. Днем +1 градус, ночью -2 градуса.

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