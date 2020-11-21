Детский сад в Северном районе Орла достроят к 10 декабря

Детский сад №93 на улице Родзевича-Белевича достроят к 10 декабря. Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле завершается строительство детского сада №93 на улице Родзевича-Белевича в Северном районе. Уже к Новому году новое дошкольное учреждение сможет принять 155 малышей.

В настоящее время детский сад готов на 85%. Полностью завершить работы планируют к 10 декабря.

- В здание детского сада уже начали завозить мебель. Фаянс в настоящее время готовят к установке, а кроватки, тумбочки и столы для малышей привезут в ближайшие дни, - рассказал Олег Минкин, первый заместитель главы администрации Орла.