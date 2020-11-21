Орловские полицейские подарили миди-клавиатуру школьнику, попавшему в серьезное ДТП

Илья проходит реабилитацию и пишет музыку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Накануне, 20 ноября, во Всемирный День ребенка орловские полицейские исполнили мечту школьника, попавшего летом в ДТП. Старшеклассник Илья получил серьезные травмы и до сих пор проходит реабилитацию, но время он зря не тратит и пишет дома музыку.

Парень давно мечтал о миди-клавиатуре и сотрудники ГИБДД исполнили это желание. Они навестили Илью и сделали ему подарок.

- Подарок лично вручил начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин. Это событие стало для Ильи и его мамы настоящим сюрпризом. Полицейские пожелали школьнику скорейшего выздоровления и успехов в музыкальном творчестве, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.