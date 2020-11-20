Пасмурными и снежными обещают быть выходные в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле обещают быть пасмурными и снежными. Судя по прогнозу синоптиков, на город надвигается снегопад. Публикуем подробный прогноз погоды на 21 и 22 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 21 ноября ночью облачно, ожидается снег. Температура воздуха -4 градуса, ветер южный 1-3 м/с. Давление 750 мм рт.ст. Днем чуть теплее, но значение все же отрицательное: термометры покажут -1 градус. Ветер 1 м/c, облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега.

В воскресенье 22 ноябр -6 ночью и -1 днем. Пасмурно, небольшой кратковременный снег. Ветер южный 5 м/c, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе в Орле зима не сможет укрепиться в своих правах, ожидаются "температурные качели" от плюса к минусу, снег и дождь.

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