Бюджет города Орла на 2021 год обсудят на публичных слушаниях

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бюджет города Орла обсудят на публичных слушаниях. По плану, они пройдут в декабре.

На повестке обсуждение городской казны 2021 года, а также бюджета на плановые период 2022 и 2023 годов.

- Свои предложения до 8 декабря включительно заинтересованные лица могут присылать на email: gorsovet@orel. ru или приносить в горсовет (Пролетарская гора, 1, кабинеты 401 и 404) ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

На данный момент днем публичных слушаний назначено 9 декабря, состоятся они в большом зале мэрии.