В Орле водителей такси и маршруток оштрафовали за отсутствие маски

Масочный режим в Орле соблюдают далеко не все горожане Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле продолжаются рейды, призванные выявить нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. В частности, идет проверка соблюдения масочного режима.

Напомним, согласно указу губернатора жители региона должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты дыхания. Но не все строго соблюдают правила. Так, за месяц в городе составлен 71 протокол за нарушение режима. Чаще всего раскошеливаться на штраф приходится пассажирам маршруток: таких протоколов составлено 56. На втором месте по безответственному отношению к ограничениям водители такси - за месяц на нарушениях попались 10 человек. Еще 5 протоколов составлено на водителей общественного транспорта.

- Использование средств индивидуальной защиты поможет уберечь себя и окружающих от необоснованных рисков. Чем раньше будет предотвращен рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, тем раньше снимутся ограничительные мероприятия, - обращаются к жителям Орла в городской администрации.