Орловские врачи, сделавшие прививки от COVID, не заболели

В Орловской области врачи, сделавшие прививки от COVID, не заболели Фото: Архив "КП"

В Орловской области врачи, сделавшие прививки от COVID, не заболели. Об этом рассказал Иван Залогин, руководитель областного депздрава во время онлайн-брифинга с журналистами 20 ноября.

На данный момент прививки новой вакциной "Спутник V" в регионе сделало больше 40 врачей, а массовая вакцинация начнется в декабре. Осложнений прививка у медиков не вызвала.

Так, заместитель главврача по инфекционной работе НКМЦ им. Круглой Иван Симаков рассказал в интервью нашим коллегам с ОГТРК о своем самочувствии.

- После введения вакцины отмечались реакции - повышение температуры тела до 38 градусов, появился озноб, общая слабость. Эти симптомы сохранялись несколько часов, а в течение суток полностью исчезли. Ощущалась небольшая болезненность в месте укола. У моих коллег наблюдалось покраснение в месте инъекции, у меня не было. Через три недели ввели второй компонент вакцины. Это прошло вообще без каких-то приключений, - рассказал врач.