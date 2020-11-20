В орловском райцентре Дмитровск открыли сквер "Голубь Кантемира"

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В городе Дмитровск Орловской области сегодня открыли обновленный сквер "Голубь Кантемира". Реконструкция общественного пространства обошлась почти в 45 миллионов рублей.

Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, Дмитровск стал одним из районных центров региона, получивших грант на благоустройство в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. За средства гранта в течение нескольких месяцев рабочие приводили в порядок территорию сквера Дмитрия Кантемира, основателя города. Проект разработали столичные архитекторы и сегодня горожане смогли оценить преобразования.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В сквере уложили тротуарную плитку, постелили газон, поставили скамейки и урны. Появились здесь и символы Дмитровска.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На торжестве в честь открытия общественного пространства побывал губернатор.

- Этот знаковый объект кардинально, но в то же время очень органично преобразил неповторимый облик старинного русского города, - отметил Андрей Клычков.

А вот иллюстрации к проекту "Голубь Кантемира":

Проект сквера "Голубь Кантемира"

Проект сквера "Голубь Кантемира"