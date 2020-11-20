Коронавирус в Орле: хирургию больницы Семашко перепрофилируют в ковидное отделение

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Хирургическое отделение больницы им. Семашко в Орле станет местом для лечения коронавирусных пациентов. Услуги и операции, оказываемые здесь сегодня, пациенты будут получать в других больницах.

Об этом рассказал сегодня начальник областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время онлайн-брифинга с журналистами, традиционно посвященного тематике распространения коронавируса. Уже сейчас идет перепрофилирование хирургического отделения больницы. В частности, устанавливаются перегородки и шлюзы, организация подачи кислорода. Пока что пациенты получают лечение, но вскоре отделение перенесут в другие организации. Так, гинекология уйдет в перинатальный центр, хирургия в областную клиническую больницу.

- В связи с перепрофилированием появятся дополнительные койки для больных коронавирусом. Больница Семашко станет полноценным госпиталем для коронавирусных больных. То есть если у человека аппендицит и он заражен коронавирусной инфекцией, то оперировать его будут в Семашко, - пояснил Иван Залогин.

На 20 ноября 2020 года в Орловской области зафиксировано 14 634 случая заражения коронавирусом среди населения.