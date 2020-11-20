Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 20 ноября 2020

На 20 ноября 2020 года в Орловской области подтверждены еще 139 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона рассказал о географии распространения болезни.

За минувшие сутки в Орле было выявлено 69 случаев заражения, в Орловском районе – 21, Ливенский район – 15 (из них 8 в райцентре), Дмитровский и Новодеревеньковский районы – по 5, Мценский район – 4, Хотынецкий, Колпнянский и Шаблыкинский районы – по 3, Знаменский и Троснянский районы – по 2, Болховский, Верховский, Корсаковский и Малоархангельский районы – по 1.

За весь период пандемии в Орловской области несколько муниципальных образований стали «лидерами» по числу заболевших. Это Орел (7502 заразившихся COVID-19), Орловский район (1659), Ливенский (1149) и Мценский (823) районы. Далее идут Урицкий район (387 заболевших), Болховский район (325) и Дмитровский район (320). В Новодеревеньковском районе выявлено 230 случаев заболевания, 229 в Хотынецком районе, 210 в Малоархангельском районе, 209 в Свердловском районе, 183 в Покровском районе и 165 в Колпнянском районе.

Кроме того, 164 человек заболели в Залегощенском районе, 147 – в Кромском районе, 139 − в Верховском районе, 115 – в Шаблыкинском районе, 110 – в Должанском районе и 104 в Глазуновском районе.

Менее сотни заболевших в следующих районах: 98 – в Новосильском районе, 94 – в Троснянском районе, 91 – в Знаменском районе, 79 – Сосковском районе, 70 − в Краснозоренском районе и 32 – в Корсаковском районе.

Таким образом, за весь период пандемии в регионе заболели 14 тысяч 634 человек. В настоящее время продолжают лечение 2855 орловцев.