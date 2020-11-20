В Орле школьница попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте

В Орле школьница попала под машину. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В четверг, 19 ноября, в Советском районе Орла под машину попала 15-летняя девушка. Школьница шла через дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Инцидент произошел в половине девятого вечера в районе дома №19 на Наугорском шоссе. В момент, когда подросток переходила проезжую часть, по дороге ехал «Шевроле Круз». Водитель иномарки не успел затормозить и сбил девушку.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.