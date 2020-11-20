С начала 2020 года в Орле зарегистрировано 99 грабежей Фото: Архив "КП"

В Орле за десять месяцев 2020 года зафиксировано 99 грабежей. Один из последних случаев с применением насилия произошел в Советском районе города в октябре.

38-летний мужчина в открытую напал днем на сотрудников магазина по улице 8 Марта. Грабитель прихватил с собой товар и исчез. В настоящее время его уже задержали и проводят дознание.

- В целом по статистике грабежей за 10 месяцев 2020 года, стало несколько меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Большая часть преступлений раскрыты. Тем не менее, забывать о бдительности горожанам не следует, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.