В Заводском районе Орла и-за аварии на трубопроводе без воды остались две улицы

В Орле и-за аварии на трубопроводе без воды остались две улицы Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 ноября, в Заводском районе Орла без холодной воды остались жители домов на Васильевской улице и Караческого шоссе. Причина авария на трубопроводе. На его участке в районе дома №157 по Васильевской улице произошла протечка.

Информация о начале работ поступила в администрацию города в десять часов утра. В настоящее время на месте работает бригада «Орелводоканала» в составе девяти человек и трех спецмашин.

Отключение воды коснулись домов №157, 159, 161, 163 и 165 по улице Васильевской и домов № 60, 62, 64, 66 и 68 по Карачевскому шоссе.

- Подвоз воды организован с 10.40 во дворе домов будет стоять цистерна с водой. Планируемое время завершения работ – три часа дня, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.