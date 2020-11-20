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На орловской трассе вылетела в кювет и перевернулась иномарка

В аварии есть пострадавшие
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На орловской трассе вылетела в кювет и перевернулась иномарка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

На орловской трассе вылетела в кювет и перевернулась иномарка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловском районе 19 ноября произошла авария с переворотом. На автодороге «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» вылетела в кювет иномарка.

ДТП произошло в десять часов утра на 176 километре дороги. 33-летний водитель «Понтиака» не справился с управлением и автомобиль на скорости «повело» в сторону. В итоге машина съехала с дороги и перевернулась.

- В результате ДТП водитель и его 33-летняя пассажирка получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТПДТП-2020 в Орловской области