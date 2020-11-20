Около 40% орловских школьников прошли вакцинацию от гриппа Фото: Архив "КП"

Накануне, 19 ноября, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. На повестке дня оказалась ситуация не только с коронавирусом, но и с сезонным гриппом.

В Орловской области все еще продолжается вакцинация. Прививки уже сделали свыше 6,6 тысяч воспитанников детских садов (22% от общего числа), порядка 30 тысяч школьников (40%), около 7 тысяч работников дошкольных организаций (83%) и свыше 8,5 тысяч сотрудников школ (71%).

- Во всех образовательных учреждениях обеспечивается выполнение комплекса профилактических санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.