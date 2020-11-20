Под Орлом в столкновении «ГАЗа» и «Фольксвагена» пострадали два человека

Водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 19 ноября, на 185 километре автодороги Калуга-Орел произошла авария. Не смогли разъехаться «ГАЗ 2747» и «Фольксваген Туарег».

ДТП случилось в районе половины девяти часов утра. 21-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны деревни Паюсово Орловского района и начал выезжать на главную дорогу. В этот момент по ней как раз и ехала иномарка. «ГАЗ» не пропустил «Фольксваген».

- В результате ДТП водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» получили телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.