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Под Орлом в столкновении «ГАЗа» и «Фольксвагена» пострадали два человека

Водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 19 ноября, на 185 километре автодороги Калуга-Орел произошла авария. Не смогли разъехаться «ГАЗ 2747» и «Фольксваген Туарег».

ДТП случилось в районе половины девяти часов утра. 21-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны деревни Паюсово Орловского района и начал выезжать на главную дорогу. В этот момент по ней как раз и ехала иномарка. «ГАЗ» не пропустил «Фольксваген».

- В результате ДТП водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» получили телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТПДТП-2020 в Орловской области