В Орловской области до конца 2020 года доделают пять ФАПов

В Орловской области продолжаются работы по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Большая часть из них уже сдана в эксплуатацию, до конца года осталось доделать пять ФАПов и одну врачебную амбулаторию.

Работы по оборудованию фельдшерско-акушерских пунктов продолжаются в Троснянском, Покровском, Шаблыкинском, Корсаковском и Кромском районах. На территории Ливенского района в селе Бараново ведется монтаж врачебной амбулатории.

- Всего сдано 38 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе будут созданы 43 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.