Борьбу с коррупцией и защиту прав предпринимателей обсудили в Орле

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле обсудили противодействие коррупции, недобросовестной конкуренции и защиту прав предпринимателей. С представителями бизнеса онлайн-встречу провели полицейские.

На повестке конференции стояли такие вопросы как безопасное ведение бизнеса и экономическая безопасность региона в целом. Как отметил врио начальника регильного УМВД Трофим Шутько, защита прав предпринимателей - одно из приоритетных направлений в работе орловской полиции. Поговорили участники онлайн-встречи и о наиболее распространенных преступлениях в сфере экономической деятельности, а также об ответственности за нарушение закона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в рамках конференции выступающие ответили на возникшие у предпринимателей вопросы.