Орловцам предлагают придумать талисман для Краеведческого музея Фото: Архив "КП"

Через несколько недель Орловский краеведческий музей отметит свое 123-летие. Накануне памятной даты один из старейших музеев России решил обзавестись персонажем-талисманом.

По замыслу сотрудников учреждения он должен отражать культурных особенности и традиции Орловского края, вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным. Талисман появится на рекламно-информационных материалах и сувенирной продукции.

Варианты музейного талисмана предлагают придумать самим орловцам. Свою идею можно представить как индивидуально, так и командой. Главное, подготовить изображение в виде цветного рисунка в любой технике (включая компьютерную графику) и сделать к нему краткую пояснительную записку, раскрывающую замысел автора.

Подать заявку с прикрепленным рисунком на почту музея okm1897@yandex.ru нужно успеть до 13 декабря. В письме необходимо указать свои контактные данные (ФИО и номер телефона).

- Подведение итогов конкурса пройдет 19 декабря в День рождения музея. Авторы лучших работ получат памятные подарки, а победитель будет награжден приятным призом, - сообщает Орловский краеведческий музей.