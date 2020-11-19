В Орловской области парню-сироте пришлось добиваться жилья через суд. Районная администрация не предоставляла положенную по закону квартиру.

Без семьи мальчик остался после того, как его отца и мать лишили родительских прав. Через какое-то время его поставили на учет как нуждающегося в собственном жилье. Когда юноше исполнилось 18 лет квартиру ему не предоставили, при этом жить парню было негде. Вмешиваться в ситуацию пришлось прокуратуре.

- Для защиты его жилищных прав межрайонный прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию Ливенского района обязанности обеспечить сироту жилым помещением. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

После решения суда молодому человеку все же предоставили жилье.