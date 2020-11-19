Коронавирус в Орловской области: студентов-медиков отправляют на помощь врачам «красных зон»

В больницах региона трудятся ребята из Орла и Курска Фото: Архив "КП"

В Орловской области остается напряженной ситуация с коронавирусом. Мест для заболевших мало, да и медицинский персонал работает на пределе возможностей.

К помощи старшим коллегам начали активно привлекать студентов медицинских вузов из Орла и Курска. Так, в Кромской ЦРБ сейчас трудятся 25 ребят. Их разместили в гостинице райцентра и доставляют на работу и назад на автобусе.

- Выражаю будущим врачам искреннюю благодарность! Госэкзамены у них еще впереди, но одно из самых главных испытаний в своей жизни они достойно проходят уже сейчас – на мужество и стойкость. Именно они прекрасно понимают, каково сейчас врачам в «красной зоне». Спасибо, ребята! – обратился к студентам губернатор Андрей Клычков.

Отметил то, что помощь студентов позволяет снять часть нагрузки с врачей и руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин.