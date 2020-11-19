Коронавирус в Орловской области: в регионе остаются свободными 17% коечного фонда

В Орловской области остаются свободными 17% коечного фонда Фото: Архив "КП"

В Орле и области остались свободными всего 17% коек для ковидных больных. Такие данные на 19 ноября представил руководитель облзрава Иван Залогин на заседании регионального оперштаба.

Напомним, накануне стало известно, что Орловщина в тройке регионов с самой сложной ситуацией с коечным фондом. Всего в Орловской области на данный момент развернуто 1372 койки для COVID-пациентов (при этом зараженных - 2934 человека). Региональные власти продолжают переоборудовать отделения больниц в «красные зоны».

Так, в Кромской ЦРБ почти полностью переоборудовали корпус под прием COVID-пациентов, здесь завершается развертывание еще 70 коек. На сегодняшний день вместимость корпуса составляет 140 мест.

- Это не просто перемещенные койко-места, это новые медицинские кровати, матрасы, оснащение, подводка индивидуального медицинского оборудования, системы подачи кислорода к каждому больному. Это рабочий запас и резерв лекарственных средств, поставляемый в ЦРБ в объемах, необходимых для полноценного функционирования стационара, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

С прошлой недели идут работы по перепрофилированию хирургического корпуса больницы Семашко. Фактически это медучреждение станет многопрофильным «ковидным» госпиталем.