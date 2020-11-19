В Орле силовики задержали пьяного лихача на иномарке Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле силовики задержали лихача, гонявшего по городу в пьяном виде. Водитель перебрал со спиртным, однако это не помешало ему сесть за руль.

Подозрительный автомобиль росгвардейцы, несшие службу, заметили на Московском шоссе, в районе путепровода. Машина явно ехала с превышением скорости, а еще виляла из ряда в ряд, хаотично перемещаясь на дороге и выезжая на встречку. Силовики по громкой связи потребовали остановиться, но водитель только нажал на газ. В итоге его все же удалось поймать экипажу вневедомственной охраны.

- Как оказалось, транспортным средством управлял местный 46-летний житель по признакам и внешнему виду находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы передали орловца сотрудникам ДПС. По данному факту в настоящее время в региональном УМВД проводится разбирательство, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.