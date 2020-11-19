Коронавирус в Орловской области: массовые мероприятия на Новый год оказались под запретом

Праздники в детских садах и школах не стали исключением Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 ноября, в Орле состоялось заседание регионального оперативного штаба. Одним из насущных вопросов стало празднование Нового года в условиях пандемии коронавируса. Массовые мероприятия оказались под запретом.

В этом году встреч у новогодней елки не будет ни в детских садах, ни в школах, ни на главной площади города.

- Никаких массовых мероприятий проводить нельзя. Необходимо не допустить массового скопления людей, отдыхающих в праздничные дни, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Напомним, ранее стало известно о запрете на проведение новогодних корпоративов в кафе, барах и ресторанах. Глава региона посоветовал всем встретить праздники дома с семьями.