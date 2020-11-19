Коронавирус в Орловской области: студенты техникумов, училищ и колледжей уйдут на «дистанционку»

Студентов отправляют на «дистанционку» с 23 ноября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 ноября, региональный оперативный штаб принял решение отправить студентом учреждений среднего профессионального образования на дистанционное обучение. Теперь ребятам придется слушать лекции, отвечать на семинарах и сдавать сессию в удаленном формате. Только демонстрационные экзамены останутся в прежнем виде.

Официально студентов техникумов, колледжей и училищ отправляют на «дистанционку» с понедельника 23 ноября. Напомним, ранее сообщалось только о новом формате для вузов.

- Образовательный процесс в дистанционном формате вводится до особого распоряжения. В срок до 1 декабря по месту регистрации будут расселены студенты, проживающие в общежитиях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Что же касается школьников, то сейчас на дистанционном индивидуальном обучении 1415 детей. На смешанную форму обучения из-за выявленных случаев коронавируса среди учеников и сотрудников перешли 83 школы области. Тотального перевода школ на «дистанционку» пока не планируется, однако родители сами могут написать заявление и выбрать такую форму обучения для своего ребенка.