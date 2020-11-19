ФОТОФАКТ: в Орле началась подготовка к Новому году

Ярмарочные домики готовы к сборке. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле началась подготовка к Новому году. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, город нарядится в свое праздничное облачение.

Как и годом ранее, в центре Орла развернется праздничная ярмарка. В домиках-шале свои работы представят мастера и умельцы, изделия ручной работы можно будет приобрести на площади Ленина, улице Ленина и в Детском парке. Ярмарочные домики уже собирают.

В Детском парке установят 4 домика-шале. Фото: пресс-служба администрации Орла

- С каждым днем на улицах города будет все больше и больше намеков на то, что скоро — Новый год. Несмотря на ограничительные мероприятия, это светлый праздник. Подобно тому, как семьи украшают свои дома, администрация Орла и неравнодушные предприниматели раскрасят яркими красками муниципалитет, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе администрации Орла.

Ярмарка накануне 2020-го года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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