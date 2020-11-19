За посетителями Детского парка Орла будут следить камеры

В Детском парке Орла запустили систему видеонаблюдения Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле запущена в работу система видеонаблюдения в Детском парке. Следить за соблюдением правопорядка будет 31 камера.

Устройства подключены к центру безопасности парка и следить за обстановкой будут его сотрудники, а в дальнейшем камеры подключат к системе "Безопасный город" и доступ к прямому эфиру будет у полицейских.

- Камеры показывают изображение в прямом эфире, а еще имеют функцию длительного сохранения записи. Поэтому, даже если сотрудники Детского парка обнаружат следы вандализма не сразу, есть возможность повторно просмотреть запись и использовать ее в качестве доказательства, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

Неприятные инциденты в обновленном Детском парке уже происходили. Так, буквально через несколько дней после открытия толпа подростков здесь сломала игровое оборудование. Появлялись и после сообщения о безответственном отношении орловцев к аттракционам.