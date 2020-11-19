В Орле несовершеннолетних нарушителей закона свозили в храм

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орле для несовершеннолетних нарушителей закона устроили экскурсию в храм. Осужденные побывали в православном центре Вятский Посад.

Состоящие на учете в уголовно-исполнительной системе молодые орловцы (сейчас таких 7 человек) смогли поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу и художественной обработке древесины. Посетителям предложили бесплатно посещать занятия в культурно-ремесленном центре Вятского Посада. В рамках встречи осужденные, также,пообщались с психологом.

- Подобные мероприятия позволяют формировать духовно-нравственное мировоззрение подростков и их всестороннее развитие, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.