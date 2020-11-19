В 2021 году в Орле построят детский сад «под ключ». Фото: пресс-служба мэрии

В 2021 году в Орле должны появиться еще два детских сада. Новые дошкольные учреждения построят на Ливенской улице и в 795 квартале на улице Кузнецова. Один из них, как утверждает мэрии, будет уникальным для нашего города.

Речь идет о детском саде на Ливенской. Его сделают «под ключ» - будет одновременно идти проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. Сдать его должны в ноябре следующего года.

- Строительство детского сада планируется осуществить поэтапно. В 2020-2021 годах будет построен ясельный корпус на 105 мест для детей от 1,5 до 3-х лет, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего же учреждение для дошколят в будущем сможет принять 160 малышей.

Что же касается детского сада в 795 квартале, то он будет рассчитан на 80 малышей до трех лет. Его проект уже разработан - это будет одноэтажное здание, рассчитанное на 4 группы детей раннего возраста. На территории сделают автостоянку на 10 мест.