Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 19 ноября 2020

Данные регионального оперштаба

На 19 ноября 2020 года в Орловской области подтвержден еще 141 случай заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона рассказал о географии распространения болезни.

В Орле за сутки заболело еще 62 человека, в Орловском районе 34, в Дмитровском 8, в Ливенском и Новодеревеньковском по 5, в Троснянском 4, в Малоархангельском 3, по 2 в Корсаковском, Верховском, Должанском, Колпнянском, Глазуновском, Шаблыкинском, Урицком, Хотынецком районах, по одному заболевшему выявлено в Новосильском и Сосковском, Знаменском и Болховском районах.

За весь период наблюдения в Орле заболело 7 433 человека, в Орловском районе 1 638, в Ливенском 1 134, в Мценском 819, в Урицком 383, в Болховском 324, в Дмитровском 315, в Хотынецком 227, в Новодеревеньковском 225, в Свердловском и Малоархангельском по 209, в Покровском 183, в Залегощенском 164, в Колпнянском 162, в Кромском 147, в Верховском 138, в Шаблыкинском 112, в Должанском 110, в Глазуновском 104,

Районы, в которых заболело менее ста человек: Новосильский - 98, Троснянский - 92, Знаменский - 89, Сосковский - 79, Краснозоренский - 70, Корсаковский - 31.

Всего заболело 14 495 орловцев, выздоровело 11 386.