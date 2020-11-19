В Орловской области уничтожили несколько десятков свиней из-за африканской чумы

В Орловской области несколько десятков свиней уничтожили из-за африканской чумы (АЧС). Вспышка опасного заболевания была обнаружена в личном подсобном хозяйстве в Кромском районе.

АЧС была обнаружена при лабораторном исследовании материала умерших животных в начале ноября, а 5 числа приказом губернатора введен карантин. 69 голов свиней пришлось уничтожить, Россельхознадзор организовал проверку. Административное расследование еще идет, но специалисты уже называют предварительные причины вспышки чумы.

- Установлены грубые нарушения правил содержания свиней, а также утилизации биологических отходов. В частности, биоотходы не вывозили на ветсанутильзавод, а закапывали в землю. Хозяйство не имело ограждения, обеспечивающего недопущение проникновения диких животных на его территорию, в рационе использовались корма без подтверждения их соответствия ветеринарно-санитарным нормам, - рассказали "КП" в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.