На доосвещение «Зареченского» микрорайона Орла нужно 7 миллионов рублей

Пока из восьми улиц микрорайона освещены только три. Фото: ОНФ Орловской области

Мэрия Орла пообещала всерьез заняться проблемой освещения в микрорайоне «Зареченский». Пока линии электроосвещения здесь оборудованы только на трех улицах из восьми. Причина – их изначально не предусмотрели при застройке.

Теперь городу предстоит «доделывать» проблемные участки и искать дополнительные средства. Недавно свет провели на улице Емлютина. Однако ситуацию это не спасает, основная часть микрорайона продолжает оставаться в темноте.

- Навеки «Зареченский» в темноте не останется. До конца 2020 году Управление коммунальным хозяйством города сформирует документацию по дополнительному освещению и направит заявку в региональное Правительство на выделение средств из Дорожного фонда. По предварительным оценкам, доосвещение обойдется в 6-7 млн рублей, - сообщает пресс-служба мэрии.

Пока же денег в городской казне на ведение работ нет.