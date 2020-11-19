Мокрый снег и шквалистый ветер: на Орловскую область надвигается непогода

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В МЧС предупредили жителей Орловской области о надвигающейся на регионе непогоде. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается шквалистый ветер и мокрый снег.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки (с 21 часа 19 ноября по 21 час 20 ноября) небо над Орловской областью пасмурное с прояснениями. Ночью без серьезных осадков, а вот днем местами снег и мокрый снег, возможно также налипание мокрого снега. Температура воздуха при этом -2..-7 в ночное время, -4..+1 днем. Придет в регион сильный ветер с юга. Его порывы достигнут 7-12 м/с, а местами и 15-18 м/с.

- Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - обращаются к орловцам в региональном чрезвычайном ведомстве.