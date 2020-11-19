Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу между деревнями в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области прокуратура вновь подняла вопрос с разбитыми дорогами в сельской местности. На этот раз речь зашла об участке автомобильной дороги «поселок Тагинский – деревня Захаровка» в Глазуновском районе.

Долгое время здесь не могли привести в порядок сфальтобетонное покрытие, успевшее просесть, покрыться выбоенами и различными дефектами. Теперь этот участок дороги не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию.

- Указанные недостатки затрудняют движение транспорта с разрешенной скоростью и создают угрозу для безопасности участников дорожного движения. Обязательства по содержанию дороги несут органы местного самоуправления. В связи с этим был подан иск в суд на администрацию Глазуновского района, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время суд уже рассмотрел иск и обязал местную администрацию отремонтировать дорогу.