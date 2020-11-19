На трассе под Орлом "Десятка" кувыркнулась в кювет

Водитель не пострадал, а вот пассажир легковушки получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом отечественная легковушка вылетела в кювет. В аварии не обошлось без пострадавших.

ДТП случилось накануне днем, 18 ноября. В первом часу 43-летний водитель ехал за рулем "Десятки" по дороге "Ливны-Русский Брод-Верховье". В какой-то момент, в районе 27 километра, шофер потерял контроль над своей машиной. "ВАЗ" слетел с проезжей части и опрокинулся.

- В результате ДТП 55-летний пассажир получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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