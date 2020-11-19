В Орле планируют открыть 31 елочный базар Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пандемия коронавируса не оставит орловцев без елочных базаров, где можно будет приобрести зеленую красавицу к Новому году. Они должны появиться на 31 городской площадке, однако пока большинство из них пока оказались невостребованными у арендаторов.

Пока продавцы хвойных деревьев подали заявки только на 13 площадок по следующим адресам: Октябрьская улица (район домов №57 и №120), Трамвайный переулок (сквер кинотеатра «Родина»), улица Пушкина (район дома №20), Комсомольская площадь (возле дома №78б), Авиационная улица (район дома №3), площадь Жукова, Раздольная улица (район дома №86), улица Блынского (район дома №2) и 8 Марта (район дома №19). Сразу три елочных базара запланированы на Комсомольской улице - в районе домов №242, 356 и 384.

- Сегодня последний день подачи заявок на участие в аукционе на размещение елочных базаров. Востребованными остаются 18 площадок. Торги состоятся 25 ноября. Срок аренды площадок с 15 по 31 декабря 2020 года. Как показывает практика, ели и сосны начинают быть востребованными в 20-х числах месяца, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.