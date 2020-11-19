В Орловской области вынесли приговор по делу о гибели ребенка на спортплощадке Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор по делу о гибели 12-летнего мальчика на новой спортплощадке для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Хотынец. Трагедия произошла 4 января в парке «Юность».

Школьник качался на качелях. В какой-то момент он сорвался с аттракциона в широкий проем и ударился головой. Врачи скорой уже ничем не могли помочь мальчику, он скончался на месте. Еще один ребенок в этот момент получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

- Установлено, что замглавы администрации района в нарушение должностных обязанностей подписала акты приемки качелей, предназначенных для детей на инвалидных колясках. При этом качели не соответствовали нормативным требованиям, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

На чиновницу возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Накануне суд признал ее виновной и назначил наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также по приговору суда она лишена права занимать должности на срок 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Орловской области 12-летний ребенок погиб на спортплощадке. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В администрации района и областном правительстве обещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего мальчика (подробнее).