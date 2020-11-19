В Орловской области подросток напал на 46-летнего мужчину: СК ведет проверку

В Орловской области подросток напал на 46-летнего мужчину Фото: Архив "КП"

В Орловской области идет доследственная проверка ситуации, произошедшей в одном из сел Дмитровского района. Конфликт 46-летнего местного жителя с 16-летним подростком едва не закончился трагедией. Мужчина с множественными травмами в больнице.

По информации Следственного комитета, инцидент произошел в октябре.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.