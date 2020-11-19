Под Орлом в столкновении с большегрузом пострадали два человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 18 ноября, в Орловском районе на 27 километре автодороги «Орел-Ефремов» произошла авария. «ВАЗ-21110» на скорости врезалась в большегруз.

ДТП случилось в районе семи часов вечера. Отечественная легковушка ехала в сторону Орла. В какой-то момент ситуация вышла из под контроля 47-летнего водителя и «ВАЗ» протаранил ехавший впереди попутный «Вольво» с полуприцепом.

Капот легковушки практически полностью ушел под большегруз, разбилось лобовое стекло. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

- В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21110» получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.