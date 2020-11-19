В Орле откроется выставка о женщинах и семейных ценностях. Фото с Портала Орловской области

Уже сегодня, 19 ноября, в Орле откроется художественная выставка «Женский и семейный портрет в произведениях современных российских художников». Представят на ней творческие работы не только орловских авторов, но и из представителей других регионов.

В экспозиции будет представлено более 120 картин и произведений декоративно-прикладного искусства академиков, доцентов и преподавателей Российской Академии художеств, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Академии акварели и изящных искусств и многих других.

Выставку приурочили ко Дню матери. Продлится она 6 декабря 2020 года

КОГДА? ГДЕ?

19 ноября – 6 декабря 2020

Областной выставочный центр

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