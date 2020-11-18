Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 18 ноября 2020

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 18 ноября 2020 года подтверждено еще 139 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона представил обновленные данные о географии распространения инфекции по населенным пунктам и районам области.

В Орле COVID-19 подтвердился еще у 62 жителей, в Ливенском районе заболел 31 человек, Орловском 13 человек, во Мценском 8, в Троснянском 6, в Колпянском и Дмитровском по 4, по 2 жителя заболело в Краснозоренском, Новодеревеньковском, Шаблыкинском, Свердловском, районах, в Новосильском, Урицком и Болховском районах заболело по 1 человеку.

За весь период пандемии наибольшее количество жителей заразилось в Орле - 7 371 человек, на втором месте Орловский район с количеством заболевших 1 604, далее Ливенский - 1 129, Мценский - 819, Урицкий - 381, Болховский - 323, Дмитровский - 307, Хотынецкий - 225, Новодеревеньковский - 220, Свердловский - 209, Малоархангельский - 206, Покровский - 183, Залегощенский - 164, Колпнянский - 160, Кромской - 147, Верховский - 136, Шаблыкинский - 110, Должанский - 108, Глазуновский -102.

Районы, где заболело менее сотни человек: Новосильский - 97, Знаменский и Троснянский - по 88, Сосковский - 78, Краснозоренский - 70, Корсаковский - 29.