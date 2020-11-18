Мэрия Орла: зимой на улицы города выйдут 90 коммунальных машин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Приближение зимы подняло традиционный для Орла вопрос с уборкой города от снега. В грядущем сезоне приводить в порядок улицы должны 90 коммунальных машин.

По словам директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Сергея Яковенко, уже «переобулись» все КДМы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики и предприятие получило первую партию реагентов.

- Всего будет закуплено 1,5 тысяч тонн соли и 5 тысяч тонн песка для заготовки противогололедного реагента. Кроме того, с предыдущего зимнего периода осталось 10 тысяч тонн пескосоляной смеси, половина от прошлогоднего объема, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.