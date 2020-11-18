В Орловской области почти 17 тысяч семей получают выплаты на детей от 3 до 7 лет Фото: Архив "КП"

В Орловской области почти 17 тысяч семей получают ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет. Сейчас его величина - 5158 рублей. Новые выплаты производятся с июня 2020 года.

Родителям, которые не успели подать заявление, Департамент соцзащиты напоминает: сделать это нужно через портал Госуслуг, отделы соцзащиты или МФЦ до 31 декабря. В течение 10 рабочих дней им будет дан ответ о назначении или отказе в назначении ежемесячной выплаты.

- Для расчета среднедушевого дохода берется период 12 месяцев за полгода до момента подачи заявления. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Орловской области эта величина равняется 10 362 рублям, - поясняет пресс-служба регионального Правительства.

Узнать об условиях назначения выплаты можно по телефону «горячей линии» соцзащиты (4862) 633-445.